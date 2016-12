3sat 23:30 bis 00:50 Krimi Polizeiruf 110 Der Teufel hat den Schnaps gemacht DDR 1981 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Seit Theo Lute seinen einzigen Sohn bei einem Autounfall verloren hat, ist er dem Alkohol verfallen und vernachlässigt seine Autowerkstatt. Eines Morgens ist er fort. Seine Frau findet einen Abschiedsbrief, in dem er sich des Mordes bezichtigt und deshalb nicht länger am Leben bleiben wolle. Frau Lute schaltet sofort die Polizei ein. Hauptmann Fuchs übernimmt den Fall. Eine fieberhafte Suche beginnt. Theo will sich an einem Baum im Wald aufhängen. Doch dann verlässt ihn im letzten Moment der Mut und er geht zurück in die Stadt. Dort wird er von der Polizei in völlig betrunkenem Zustand aufgegriffen. Aber was verbirgt sich hinter Theos Selbstbezichtigung, er habe jemanden umgebracht? Die Polizei findet heraus, dass Theo den Abend vor seinem Selbstmordversuch mit seinem Freund Eugen in dessen Datsche verbracht hat. Hilde, eine Frau aus dem nahe gelegenen Dorf, war ebenfalls dabei. Wenig später wird sie tot aufgefunden. Aber war Theo wirklich der Mörder? "Der Teufel hat den Schnaps gemacht" war einer der ersten Polizeirufe, der sich mit dem Alkohol-Problem beschäftigte und er wurde damals heiß diskutiert. Die schonungslose Darstellung des Theo Lute gehört zu den überzeugendsten Leistungen des Schauspielers Ulrich Thein (1930-1995). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Borgelt (Oberleutnant Fuchs) Jürgen Zartmann (Oberleutnant Bergmann) Ulrich Thein (Theo Lute) Annekathrin Bürger (Helga Lute) Ezard Haußmann (Eugen Zoch) Regina Beyer (Frau Zoch) Hildegard Alex (Hilde) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Manfred Mosblech Drehbuch: Manfred Mosblech, Lothar Dutombé Kamera: Günter Eisinger Musik: Hartmut Behrsing Altersempfehlung: ab 12