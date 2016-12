Niederlande 1 20:20 bis 21:20 Sonstiges De Reünie Chr. Mavo De Boeg Eindhoven NL 2016 HDTV Merken Wilbert verliest al op jonge leeftijd zijn moeder. Ze kampt met zware depressies en besluit uiteindelijk uit het leven te stappen door verdrinking. Binnen het gezin wordt er niet over gesproken. Hij verhuist met zijn vader naar Eindhoven en het leven gaat door. Als Wilbert in 2014 met zijn vriendin op vakantie naar Indonesië gaat en ze een boottocht maken, komen ze in een nachtmerrie terecht. De boot zinkt en het stel moet veertig uur op open zee zien te overleven. Wilbert vecht tegen de verdrinkingsdood en zijn gedachten zijn ineens weer bij zijn moeder. Wilbert en zijn vriendin overleven het, en eenmaal thuis blijkt dat hij de dood van zijn moeder nog lang niet heeft verwerkt. Patrick gaat samen met Wilbert terug naar de plek waar zijn moeder verdronk en naar zijn ouderlijk huis om herinneringen op te halen. Mark worstelt al jaren met reuma. De gewrichtsziekte kluistert hem veel aan huis, waar hij alleen voor zijn twee dochters moet zorgen. Een dozijn pillen per dag gaan er doorheen, de pijn is enorm, maar Mark blijft positief en wil er altijd zijn voor zijn kinderen. Pascal heeft een andere uitdaging: gebarentaal leren. Haar man werd na een operatie doof en ze moest ineens op een heel andere manier met hem leren communiceren. In Google-Kalender eintragen Moderation: Patrick Lodiers Originaltitel: KRO De reünie

