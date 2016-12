Niederlande 1 10:30 bis 11:20 Sonstiges VPRO Vrije Geluiden Wim van Hasselt, Leyla McCalla, Voodoo NL 2016 HDTV Merken Met: Wim Van Hasselt was jarenlang trompettist in het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO). Inmiddels is hij docent en geeft hij onder eigen naam albums uit. In 2016 verscheen Chant d'Automne, waarop hij onder meer samenspeelt met het Budapest Festival Orchestra en blazers van het KCO, met ook muziek van Paul Hindemith. * Leyla McCalla is een zangeres en celliste uit New Orleans (VS). Ze maakte jarenlang deel uit van de countryfolkgroep Carolina Chocolate Drops en maakt nu muziek vol invloeden uit haar Haïtiaanse afkomst, de jaren dat ze in Ghana woonde en haar jeugd in New York. En ook een vleugje Bach. * Muziekjournalist Leendert van der Valk reisde van West-Afrika via de Caraïben naar Zuid-Amerika om uitingen van voodoo te bestuderen. Wij denken bij voodoo al snel aan poppetjes, naalden en ongeluk, maar het gaat om een religie waarbij muziek van groot belang is. Van der Valk illustreert dit aan de hand van een optreden van voodoogroep Forêt Sacrée Obouibé. In Google-Kalender eintragen Moderation: Melchior Huurdeman Originaltitel: VPRO Vrije geluiden