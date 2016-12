Hessen 20:15 bis 21:45 Reportage Entdeckungen an Hessens Höhen D 2016 2016-12-12 01:20 Untertitel HDTV Merken Mitten im Herzen Europas gelegen, bietet das Land Hessen seinen Bewohnern und Besuchern eine einzigartige Landschaft, die von zahlreichen Mittelgebirgen geprägt ist. Vom Hohen Meißner bis in den tiefen Odenwald, von der Rhön über den Vogelsberg bis zum Taunus oder Westerwald - in Hessen finden sich viele unvergleichliche Ausflugsziele. Das hr-fernsehen nimmt sie mit auf eine Entdeckungsreise zu den nicht nur geografischen Höhepunkten des Landes. Dabei kommen die Menschen zu Wort, die auf und an diesen Höhenzügen leben und arbeiten. Der Film zeigt atemberaubende Naturaufnahmen und erzählt spannende Geschichten rund um Hessens Höhen und Berge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Entdeckungen an Hessens Höhen