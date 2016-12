Hessen 16:45 bis 17:15 Regionales herkules Lecker Essen in Kassel - Das Restaurant "Weissenstein" D 2016 2016-12-12 08:30 HDTV Live TV Merken Einkaufen und Essen - im neuen Bio-Restaurant "Weissenstein" in Kassel geht beides. "Herkules"-Moderatorin Rebecca Rühl besucht Metzger, Koch & Bauer, die in Kooperation das "Weissenstein" führen. Das Besondere: Hier kann der Gast sich nicht nur Fleisch von der Speisekarte bestellen, sondern das Biofleisch auch für Zuhause kaufen. Dem neuen Konzept fühlt Rebecca Rühl auf den Zahn und besucht Biolandwirt Stefan Itter, der das Fleisch für den Verzehr liefert. Auf seinem Hof züchtet er die Bunten Bentheimer, eine besondere alte Schweinerasse. Das Fleisch der Tiere wird verarbeitet von Metzger Martin Theisinger. Er schätzt das schmackhafte Fleich und Fett der Bentheimer. In der Küche des "Weissenstein" gibt es daher statt der klassischen Weihnachtsgans dann auch feinstes Fleisch vom Bunten Bentheimer. Zusammen mit Koch René Müller zaubert Rebecca Rühl ein Weihnachtsmenü. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Rebecca Rühl Originaltitel: Herkules