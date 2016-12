Hessen 10:10 bis 11:40 Drama Göttliche Funken D 2014 2016-12-12 14:30 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Matthias, der gerade im Begriff ist, seine geliebte Diana vor den Traualtar zu führen, traut seinen Augen nicht: Als kurzfristig eingesprungene Pfarrerin erscheint ausgerechnet Lily, die ehemalige Liebe seines Lebens! 25 Jahre haben sich die beiden nicht mehr gesehen, doch die Gefühle sind noch da. Weil sowohl Matthias als auch Lily jetzt verheiratet sind, wollen sie unverfänglich befreundet sein. Doch es ist schwerer, als gedacht, ihr Verlangen füreinander im Zaum zu halten. Matthias ist endlich angekommen: Demnächst wird er in Regensburg seine Stelle als neuer Verwalter der Walhalla antreten und außerdem hat er sich entschlossen, mit der lebensfrohen Flugbegleiterin Diana den Rest seines Lebens zu verbringen. Sie war es, die ihm nach langer Krise neuen Lebensmut gab. Denn da gab es Lily: Damals, in der Oberstufe, da glaubte Matthias, keine andere Frau je mehr so lieben zu können wie seine attraktive Schulkameradin, 25 Jahre ist das jetzt her. Am Tag seiner Hochzeit erlebt der Bräutigam jedoch eine große Überraschung: Am Traualtar erscheint eine kurzerhand eingesprungene Gemeindepfarrerin und Matthias traut seinen Augen nicht: Es ist Lily! Diese hat sich mittlerweile dem Kirchendienst verschrieben und ihren ehemaligen Mitschüler Jan geheiratet. Nach dem ersten Schock dieses unverhofften Wiedersehens findet Matthias seine Fassung zurück, die Hochzeit geht wie geplant vonstatten. Man beschließt, sich in unverfänglicher Viererrunde zum Abendessen zu treffen. Bald entsteht eine herzliche Freundschaft zwischen allen Beteiligten. Diana ahnt nicht, was ihren Bräutigam und die gut aussehende Pfarrerin verbindet, auch Jan macht sich keine Gedanken. Doch so sehr Matthias auch dagegen ankämpft: Der tiefe Funke der einstigen Zuneigung glüht noch immer und mit jeder gemeinsamen Begegnung gewinnt er an neuer Intensität zurück. Als sie ihren Ehepartnern schließlich reinen Wein einschenken, kommt es zum Eklat. Doch Diana und Jan reagieren anders, als es Matthias und Lily erwartet haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeanette Hain (Lily) Devid Striesow (Matthias) Anna Maria Mühe (Diana) Barry Atsma (Jan) Michael König (Adam) Cornelia Köndgen (Karin) Eisi Gulp (Xaver) Originaltitel: Göttliche Funken Regie: Maria von Heland Drehbuch: Sathyan Ramesh, Maria von Heland Kamera: Moritz Anton Musik: Alasdair Reid, Kriton Klingler-Ioannides Altersempfehlung: ab 6