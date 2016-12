Hessen 07:25 bis 08:10 Reportage Hessens schönste Weihnachtsmärkte D 2007 Live TV Merken Überall in Hessen laden viele kleine und große Weihnachtmärkte die ganze Familie zu einem Besuch in der Adventszeit ein. Mit Barbara Siehl geht es über besonders stimmungsvolle Märkte. Sie zeigt die schönsten Weihnachtsdekorationen und besucht heimelig gestaltete Plätze; Kunsthandwerker, die attraktiven Christbaumschmuck herstellen, versuchen den besten Glühwein und genießen die würzigsten Lebkuchen. Ein Florist gibt Anregungen zu kunstvoll gestalteten adventlichen Arrangements. Vom Wiesbadener Weihnachtsmarkt bis zum Adventsmarkt im Hessenpark führt Barbara Siehl zu einigen der schönsten hessischen Weihnachtsmärkte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Barbara Siehl Originaltitel: Hessens schönste Weihnachtsmärkte Regie: Heide Kegel

