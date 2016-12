Junior 19:30 bis 20:00 Jugendserie Grusel, Grauen, Gänsehaut Die Geschichte vom rebellischen Computer-Virus USA 1994 Stereo Merken Simon behandelt seinen Freund Evan nicht immer nett. Auch in der Klasse macht er ihn lächerlich. Irgendwann beschließt Evan, es ihm heimzuzahlen. Eines Tages hat Mr. Poe, der Physiklehrer, ein Programm für ein Computer- spiel entwickelt. Simon darf es als erster ausprobieren. Es ist ein Cyber- space-Spiel, und Simon taucht ein in die Virtual Reality. Aber es ent- wickelt sich anders als vorgesehen. Das Programm enthält nämlich einen Virus, der dann auch leibhaftig vor Simon erscheint. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Christopher Redman (Simon) Eric Fink (Mr. Poe) Micah John Gardener (Evan) Melissa Galianos (Sonya) Mark Trafford (Mr. Smith) Jason Alisharan (Frank) Daniel de Santo (Tucker) Originaltitel: Are You Afraid Of the Dark? Regie: Ron Oliver Drehbuch: Andrew Mitchell, Gerard Lewis Kamera: Marc Charlebois Musik: Jeff Fisher