Sky 1 01:50 bis 02:35 Mysteryserie Supernatural Vergiss Mein Nicht USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Claire (Kathryn Newton) bittet Dean (Jensen Ackles) und Sam (Jared Padalecki) verzweifelt um Hilfe. Sie glaubt, dass die Morde, die vor kurzem in Sioux Falls passiert sind, übernatürliche Gründe haben. Sheriff Mills (Kim Rhodes) behauptet entgegen, dass Claire in letzter Zeit Probleme hat und ganz normale Menschen verdächtigt und angreift. - Höllentrip mit zwei coolen Geisterjägern: effektgespickter Mix aus Mystery, Horror und Spaß. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jedidiah Goodacre (Henry) Sean Harvey (Angel) Kim Rhodes (Sheriff Jody Mills) Veena Sood (Principal Ramirez) Ty Wood (Doug) Jared Padalecki (Sam Winchester) Jensen Ackles (Dean Winchester) Originaltitel: Supernatural Regie: Stefan Pleszczynski Drehbuch: Nancy Won Altersempfehlung: ab 12