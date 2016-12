Sky 1 20:15 bis 21:00 Mysteryserie Supernatural Im Nebel USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Sam (Jared Padalecki) und Dean (Jensen Ackles) befassen sich mit einem mysteriösen Mordfall in einem Altersheim. Eine Zeugin hat ein Wesen gesehen, dass auf eine böse Banshee hindeutet. Dieser weibliche Geist aus der keltischen Mythologie kündigt sich mit einem Schrei an. - Höllentrip mit zwei coolen Geisterjägern: effektgespickter Mix aus Mystery, Horror und Spaß. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jared Padalecki (Sam Winchester) Jensen Ackles (Dean Winchester) Misha Collins (Castiel/Lucifer) Shoshannah Stern (Eileen Leahy) Dee Wallace (Mildred Baker) Jonathan Potts (Arthur) Anthony Shim (Nithael) Originaltitel: Supernatural Regie: John Badham Drehbuch: Robbie Thompson Altersempfehlung: ab 16

