RTL Crime 04:40 bis 05:25 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Was die Toten erzählen Was die Toten erzählen USA 1995-2005 2. Staffel, Folge 18: Die beiden Immobilienmaklerinnen Roxanne Ellis und Michelle Abdill werden nach einer Hausbesichtigung entführt und getötet. Zunächst kann man keine Spuren des Täters entdecken, doch glücklicherweise haben die Nachbarn des leerstehenden Hauses vor der Besichtigung einen Mann gesehen und konnten ihn der Polizei beschreiben. Zunächst fällt der Verdacht anhand des Phantombildes auf einen Kabeltechniker, der das Auto mit den Leichen im Kofferraum entdeckt hat. Originaltitel: Medical Detectives Altersempfehlung: ab 12