RTL Crime 22:35 bis 23:25 Krimiserie The Shield Die harte Tour USA 2005 Stereo 16:9 Merken 4. Staffel, Folge 3: Die Polizei, Dein Freund und Helfer? Kommt ganz drauf an, wessen Freund und Helfer! Im Farmington District von Los Angeles regiert der Filz. Ermittlungsbeamte sind korrupt, stecken sich Drogengelder in die eigene Tasche, schauen im entscheidenden Moment auch mal weg und beseitigen kaltblütig unliebsame Mitwisser. Besonders das sogenannte "Strike Team" von Detective Vic Mackey nutzt seine Staatsgewalt, um die Straßen im District nach seinen ganz eigenen Regeln sauber zu halten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Chiklis (Det. Vic Mackey) Benito Martinez (Capt. David Aceveda) C. C. H. Pounder (Det. Claudette Wyms) Catherine Dent (Officer Danny Sofer) Walton Goggins (Det. Shane Vendrell) Jay Karnes (Det. Holland Wagenbach) Michael Jace (Officer Julien Lowe) Originaltitel: The Shield Regie: Guy Ferland Drehbuch: Scott Rosenbaum Kamera: Rohn Schmidt Altersempfehlung: ab 16

