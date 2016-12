RTL Crime 20:15 bis 21:05 Dokumentation Born to Kill - Als Mörder geboren? Peter Moore: Der schwarze Jäger GB 2016 Stereo 16:9 Merken 9. Staffel, Folge 1: Was macht eine Person zu einem Serientäter? Sind es die Umstände, die Biographien oder eventuell die Gene, die einen Menschen in einen Mörder verwandeln? Die neunte Staffel der britischen Doku-Reihe "Born to Kill - Als Mörder geboren?" geht diesen Fragen nach - und porträtiert dabei vielschichtig und fesselnd sechs Serienmörder und ihre Geschichten, um zu ergründen, was diese zu ihren schrecklichen Taten bewegt haben könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Born to Kill? Altersempfehlung: ab 16

