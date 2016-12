RTL Crime 13:35 bis 14:20 Krimiserie Breakout Kings Kollateralschäden USA 2011 16:9 Dolby Digital Merken 1. Staffel, Folge 10: Virgil Downing ist ein berüchtigter Auftragskiller, der wegen Mordes in der "McCollum-Walker" Strafanstalt einsitzt. Virgil kann mit Hilfe des Wärters Cliff, der die Vergewaltigung seiner Tochter Genevieve rächen will, entkommen. Virgil nimmt Cliffs Auftrag an und tötet drei der vermeintlichen Vergewaltiger. Allerdings sterben auch zwei Menschen, die eigentlich nichts mit der Sache zu tun haben. Erica nimmt Genevieve in die Mangel und erfährt den Namen des geplanten vierten Opfers. Können die Marshalls Genevieves Ex-Freund vor Virgil bewahren? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Domenick Lombardozzi (Ray Zancanelli) Jimmi Simpson (Dr. Lloyd Lowery) Malcolm Goodwin (Sean 'Shea' Daniels) Serinda Swan (Erica Reed) Brooke Nevin (Julianne Simms) Laz Alonso (Charlie DuChamp) Mark Pellegrino (Virgil Downing) Originaltitel: Breakout Kings Regie: Mel Damski Drehbuch: Benjamin Klang, Michael Gilvary, Matt Olmstead, Nick Santora Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16