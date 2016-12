13th Street 16:10 bis 16:55 Krimiserie Criminal Minds Ich bin viele USA 2009 Stereo 16:9 Merken Rossi (Joe Mantegna) wird von einer Kriminologiestudentin angesprochen. Sie glaubt, dass in Cleveland ein Serienmörder aktiv ist. Ihre Recherchen sind für Rossi jedoch nicht stichhaltig genug und er rät ihr, sich weiter mit dem Fall zu befassen. Am selben Abend wird sie tot aufgefunden. Der von großen Selbstvorwürfen geplagte Rossi beginnt gemeinsam mit seinen Kollegen fieberhaft zu ermitteln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron "Hotch" Hotchner) Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A. J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Amy Davidson (Zoe Hawkes) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Charles S. Carroll Drehbuch: Oanh Ly Kamera: Greg St. Johns Musik: Steffan Fantini, Scott Gordon, Mark Mancina Altersempfehlung: ab 16