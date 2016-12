Sky Bundesliga 15:00 bis 17:45 Fußball Live Fußball: Bundesliga Borussia M'gladbach - 1. FSV Mainz 05, 14. Spieltag D Stereo Live 16:9 HDTV Merken 13 Punkte nach 13 Spielen, Rang 13 - die 13 ist für Borussia Mönchengladbach sicher keine Glückszahl. Ganz im Gegenteil. Der aktuelle Tabellenplatz "entspricht nicht unseren eigenen Ansprüchen", gibt Lars Stindl zu. "Wir wissen, dass wir hinterherhinken - und das fühlt sich nicht gut an", sagt der Kapitän. Mit dem 1:4 in Dortmund sind die Gladbacher nun seit acht Partien in der Liga sieglos. "Irgendwann musst du punkten, da müssen wir nicht drumherum reden", erklärt VfL-Manager Max Eberl. Sonst könnte es auch für VfL-Coach André Schubert eng werden. "Wir müssen uns alle hinterfragen", sagt Eberl - "der Trainer, die Spieler und auch ich." Moderation: In Google-Kalender eintragen Bildergalerie