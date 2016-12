Discovery Channel 13:20 bis 14:05 Dokumentation Edge of Alaska - Die vergessene Stadt Die letzten Wintertage USA 2015 Stereo 16:9 Merken Pilot Gary Green und Jenny Rosenbaum starten per Flugzeug zur Karibu-Jagd! Ihr Ziel sind die Tangle Lakes, eine entlegene Seenlandschaft rund 300 Kilometer nordwestlich von McCarthy. Hier kommen die Karibus auf ihrer Wanderung durch die Wildnis vorbei. Das Fleisch wäre nicht nur eine willkommene Abwechslung auf dem Speiseplan, sondern auch ein wichtiger Proteinlieferant, um die körpereigenen Kraftreserven am Ende des Winters wieder aufzufüllen. Wird das Wetter halten oder sitzen die Jäger am Ende im Schneegestöber fest? Auf der Farm der Kellers bringt der nahende Frühling die Hormone in Wallung: Selbstversorger Jeremy muss schleunigst dafür sorgen, dass seine testosterongeladenen Ti In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Edge of Alaska Musik: Didier Rachou Altersempfehlung: ab 12