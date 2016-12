Sky Atlantic HD 04:20 bis 06:00 Dokumentation Gefangen - Der Prozess der Pamela Smart GB, USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken New Hampshire, 1991: Die 23-jährige Pamela Smart wird des Mordes angeklagt. Sie soll ihren erst 15-jährigen Liebhaber Billy Flynn überredet haben, mit Freunden ihren Ehemann zu töten. Begleitet von bald weltweiter Berichterstattung, wird der Prozess komplett im Fernsehen übertragen. Und entwickelt sich damit zu einem Reality-TV-Format, in dem das Urteil schon lange vor dem Urteil der Geschworenen gefallen zu sein scheint. - Beunruhigende Dokumentation über einen spektakulären Mordfall, der zum Medienereignis wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Captivated the Trials of Pamela Smart Regie: Jeremiah Zagar Kamera: Naiti Gámez Altersempfehlung: ab 12