2007: Der berühmte Musikproduzent Phil Spector (Al Pacino) steht vor Gericht, weil er in seinem Haus eine junge Schauspielerin erschossen haben soll. Es ist der absolute Tiefpunkt im Leben der Legende, die in den 60er und 70er Jahren mit seinem typischen "Wall of Sound"-Stil u.a. den Ronettes, Tina Turner und den Beatles zu Hits verhalf. Anwältin Linda Kenney Baden (Helen Mirren) entwickelt eine Strategie, den exzentrischen, schwer drogensüchtigen Star zu verteidigen. - Von Großmeister Al Pacino intensiv gespieltes Porträt der Musiklegende Phil Spector. In Google-Kalender eintragen