Sky Atlantic HD 22:40 bis 23:30 Mysteryserie Fortitude Autopsie GB 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Henry (Michael Gambon) hat sich in ein Biwak am Gletscher zurückgezogen, er ist bereit zu sterben. Doch Morton (Stanley Tucci) ist ihm auf der Spur. Liam Sutter (Darwin Brokenbro) soll einer schmerzvollen Lumbalpunktion unterzogen werden, um festzustellen, ob er kontaminiert ist. - Eiskalte Spannung in der Arktis: originelle, top-besetzte Mystery-Crimeserie in einer faszinierenden Eislandschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dormer (Dan Anderssen) Sofie Gråbøl (Governor Odegard) Stanley Tucci (DCI Morton) Christopher Eccleston (Professor Stoddart) Michael Gambon (Henry Tyson) Luke Treadaway (Vincent Rattrey) Jessica Raine (Jules Sutter) Originaltitel: Fortitude Regie: Nick Hurran Drehbuch: Simon Donald, Tom Butterworth, Chris Hurford Musik: Ben Frost Altersempfehlung: ab 16

