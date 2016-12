Sky Atlantic HD 19:10 bis 20:00 Krimiserie Powers Der Untergang USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Staffelfinale: Der einstige Held SuperShock (Michael Madsen) hat offenbar jeden Bezug zur Realität verloren. Als er auf der Polizeistation erscheint, kommt es zum Kampf zwischen ihm, "The Ghost" Morrison (Robin Spriggs) und den Detectives. - Unmoralische Superhelden in einem originellen Sci-Fi-Krimi-Mix. Nach der gleichnamigen Comic-Reihe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sharlto Copley (Det. Christian Walker) Susan Heyward (Det. Deena Pilgrim) Michelle Forbes (Retro Girl) Eddie Izzard (Wolfe) Noah Taylor (Johnny Royalle) Originaltitel: Powers Regie: David Slade Drehbuch: Charlie Huston Kamera: Jan Richter-Friis Altersempfehlung: ab 16