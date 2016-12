Sky Atlantic HD 10:25 bis 11:25 Serien Die Sopranos Lebe frei oder stirb USA 2006 Dolby 16:9 HDTV Merken Vito Spatafores Doppelleben ist aufgeflogen. Alle erfahren von seiner Homosexualität, die er bisher so sorgfältig geheim gehalten hat. Vito flieht Hals über Kopf und sein Boss Tony (James Gandolfini) denkt darüber nach, ob er seinem Top-Verdiener doch noch eine zweite Chance geben kann. Weil Johnny Sack im Gefängnis sitzt, soll Tony für ihn Rusty erledigen und erhält dafür Unterstützung aus Italien. - Der vielfach preisgekrönte Serienhit über das Familienleben eines Mafiabosses. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Gandolfini (Tony Soprano) Lorraine Bracco (Dr. Jennifer Melfi) Edie Falco (Carmela Soprano) Michael Imperioli (Christopher Moltisanti) Dominic Chianese (Junior Soprano) Steven Van Zandt (Silvio Dante) Tony Sirico (Paulie 'Walnuts' Gualtieri) Originaltitel: The Sopranos Regie: Timothy Van Patten Drehbuch: David Chase, Terence Winter, Robin Green, Mitchell Burgess Altersempfehlung: ab 12