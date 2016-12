Niederlande 2 19:20 bis 20:15 Sonstiges De Kanarie in de Kolenmijn Engeland NL 2016 HDTV Merken Hanneke Groenteman onderzoekt in Engeland 'het andere gezicht van antisemitisme', het politiek en intellectueel antisemitisme. Een land dat de Shoa niet heeft gekend, altijd ruimte heeft geboden aan zijn joodse inwoners, lijkt nu openlijk antizionistisch en door velen ervaren als antisemitisch. Hanneke spreekt in Manchester en Londen verschillende mensen en peilt het dagelijks klimaat in Engeland. Wat speelt zich af in de politiek en hoe heftig is de sfeer op de universiteiten? In Google-Kalender eintragen Moderation: Hanneke Groenteman Originaltitel: De Kanarie in de Kolenmijn