Heimatkanal 20:15 bis 21:55 Familienfilm Die Trapp-Familie in Amerika D 1958 Stereo 20 40 60 80 100 Merken In den USA wird die Trapp-Familie zunächst mit schier unlösbaren Problemen konfrontiert. Erst als eine Millionärsfrau dem Familien-Chor ein Engagement zusichert, können die drohende Abschiebung und die finanziellen Probleme abgewendet werden. Nicht nur das: Es ist der Beginn einer Traumkarriere. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ruth Leuwerik (Baronin von Trapp) Hans Holt (Baron von Trapp) Josef Meinrad (Dr. Wasner) Wolfgang Wahl (Patrick) Adrienne Gessner (Mrs. Hammerfield) Peter Esser (Mr. Hammerfield) Holger Hagen (Mr. Harris) Originaltitel: Die Trapp-Familie in Amerika Regie: Wolfgang Liebeneiner Drehbuch: Herbert Reinecker Kamera: Werner Krien Musik: Franz Grothe Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 296 Min. Das Supertalent

Show

RTL 00:00 bis 02:15

Seit 116 Min. Vier Brüder

Actionfilm

Sat.1 00:00 bis 02:00

Seit 116 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 96 Min.