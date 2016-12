Heimatkanal 19:30 bis 20:15 Arztserie Der Bergdoktor Zwischen den Stühlen D, A 2010 Stereo 16:9 Merken Martin hat es nicht leicht: Nicht nur Andrea Junginger ist durch seine eventuelle Vaterschaft an Susannes Kind verletzt und hat sich zurückgezogen. Auch Lilli reagiert auf die Nachricht, dass sie eventuell ein Geschwisterkind bekommen soll, völlig verstört. Lisbeth betrachtet ihre Enkeltochter mit großer Sorge. Als ob sie nicht schon genug um die Ohren hätte, zieht auch noch der Großhändler, der die Bio-Supermärkte beliefert, sein Kooperationsangebot zurück. Der Naturtest-Labor-Prüfer hat in den Proben des Gruberschen Bodens unerlaubte Pestizide gefunden. Hans macht seinen Nachbarn Arthur Distelmeier für diese Ergebnisse verantwortlich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hans Sigl (Dr. Martin Gruber) Heiko Ruprecht (Hans Gruber) Monika Baumgartner (Lisbeth Gruber) Siegfried Rauch (Dr. Roman Melchinger) Ronja Forcher (Lilli Gruber) Mark Keller (Dr. Alexander Kahnweiler) Natalie O'Hara (Susanne Dreiseitl) Originaltitel: Der Bergdoktor Regie: Dirk Pientka Drehbuch: Philipp Roth Kamera: Tobias Platow Musik: Jens Langbein, Robert Schulte-Hemming