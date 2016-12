Heimatkanal 07:10 bis 07:55 Familiensaga Forsthaus Falkenau Folge: 309 Glückspilze D 2012 Stereo 16:9 Merken Stefan Leitner bittet die Molkereibesitzerin Maria Grandl, ihre alte stillgelegte Kiesgrube dem Naturpark Störzing für eine Renaturierung zu überlassen. Überraschenderweise ist sie dieser Idee gar nicht so abgeneigt, doch auch Franz Berghammer hat Pläne. Er will die Grube lukrativ an einen Münchner Unternehmer verpachten, der dort seinen Bauschutt einlagern will. Doch Maria hat nach dem Biomilch-Skandal begriffen, dass sie sich keine weiteren Image schädigenden Aktionen mehr leisten kann. Als Berghammer begreift, dass seine Chancen schlecht stehen, beginnt er, den angrenzenden Schutzwald am oberen Rand der Grube zu roden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hardy Krüger Jr. (Stefan Leitner) Gisa Zach (Dr. Marie Stadler) Maxi Warwel (Daniela Königstein geb. Stadler) Martin Lüttge (Wolfgang Leitner) Veronika Fitz (Marianne Rainders) Günther Schramm (Josef Neureuther) Rüdiger Bach (Standesbeamter) Originaltitel: Forsthaus Falkenau Regie: Andreas Jordan-Drost Drehbuch: Hans Münch, Ulrike Münch Kamera: Theo Müller Musik: Bernhard Zeller Altersempfehlung: ab 12

