Motorvision.TV 22:30 bis 02:10 Motorsport NASCAR Sprint Cup Series Axalta We Paint Winners 400, Pocono Raceway USA 2016 Stereo 16:9 Merken Das komplette Axalta We Paint Winners 400 vom Pocono Raceway in der Wiederholung. 160 Runden sind auf dem 2,5 Meilen langen Kurs in Long Pond zu absolvieren. Von allen aktiven Fahrern führt in Pocono nun Denny Hamlin nach dem Rückzug von Jeff Gordon vom Rennsport die Siegerliste an. Da der Dreieckskurs mit 14, 9 und 6 Grad unterschiedliche Kurvenüberhöhungen hat, ist das Einstellen der Fahrzeuge auf das Rennen eine echte Herausforderung für die Fahrzeugcrews. Sendung in Zweikanalton. Wiederholung des LIVE-Rennens. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Sprint Cup Series

