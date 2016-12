Motorvision.TV 19:05 bis 19:55 Motorsport IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2016 Mobile 1 SportsCar Grand USA 2016 Stereo 16:9 Merken Der Rennzirkus der IMSA SportsCar Championship zieht vom US-Bundestaat New York weiter in Richtung Norden nach Kanada für das siebte Event der Saison 2016. Ausgetragen wird der Mobil 1 SportsCar Grand Prix im Canadian Tire Motorsport Park in Bowmanville rund 75 Kilometer östlich von Toronto. 2 Stunden und 40 Minuten fahren die Piloten aller vier Klassen auf der 2,459 Meilen langen Strecke um den Sieg und wichtige Punkte für die Gesamtwertung. An den Start gehen unter anderem Marc Goossens, Dirk Werner und Dirk Müller. MOTORVISION TV zeigt die Highlights des Mobil 1 SportsCar Grand Prix in einer kommentierten Zusammenfassung. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: IMSA WeatherTech SportsCar Championship