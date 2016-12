Motorvision.TV 10:25 bis 11:15 Reportage Reportage Goodwood Festival of Speed 2016 2016 Stereo 16:9 Merken Jährlich findet in Goodwood das legendäre Festival of Speed statt. Rund 200.000 Zuschauer strömen jedes Mal nach Südengland, um dieses außergewöhnliche Spektakel zu erleben. Das Event bietet eine ganz besondere Mischung: Weltberühmte Motorsportler, Hollywood-Stars, Oldtimer, Supersportwagen aber auch Rennaction. Und das Motto 2016 lautet Vollgas - das ewige Streben nach Power - das heißt, hier versammeln sich die leistungsstärksten Autos und Bikes. Das Highlight: Der Hill Climb, wenn die Renner mit Vollgas und röhrenden Motoren die 1,86 km lange Bergrennstrecke hinauf jagen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Reportage