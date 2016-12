Motorvision.TV 07:45 bis 08:35 Motorsport NASCAR Camping World Truck Series 2016 - Michigan Highlight USA 2016 Stereo 16:9 Merken Die Camping World Truck Series ist zu Gast auf dem schnellsten Oval der NASCAR in Michigan. 100 Runden sind auf dem 2-Meilen Oval in Brooklyn zu fahren. Die Renntrucks der NASCAR haben auf dem weitläufigen Kurs von Michigan viel Platz für tollkühne Manöver und erreichen Spitzengeschwindigkeiten um die 290 km/h. Im Vorjahr siegte Kyle Busch als Owner-Driver, Polesitter Matt Crafton kam nur als sechster ins Ziel. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Camping World Truck Series 2016 - Michigan Highlight

