Sky Krimi 04:55 bis 05:55 Krimiserie Kommissarin Lund DK 2009 Stereo 16:9 HDTV Der nächste Tote, vor dem Kommissarin Sarah Lund und ihr Kollege stehen, ist wieder ein Ex-Soldat aus Rabens Eliteeinheit. Der bisherige Hauptverdächtige der Polizei, Hussein Kodmani, besteht im Verhör darauf, von einem vermeintlichen Glaubensbruder benutzt und getäuscht worden zu sein. Er vermutet, dass der Täter ein dänischer Soldat ist, der den Fundamentalisten den Mord in die Schuhe schieben will. Schauspieler: Sofie Gråbøl (Sarah Lund) Nicolas Bro (Thomas Buch) Charlotte Guldberg (Karina Munk Jørgensen) Preben Kristensen (Carsten Plough) Ken Vedsegaard (Jens Peter Raben) Stine Prætorius (Louise Raben) Morten Suurballe (Lennart Brix) Originaltitel: Forbrydelsen Regie: Hans Fabian Wullenweber Drehbuch: Søren Sveistrup, Torleif Hoppe Kamera: Rasmus Arrildt Musik: Frans Bak Altersempfehlung: ab 12