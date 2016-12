Sky Krimi 16:05 bis 16:55 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 123 Bis dass der Tod sie scheidet D 2008 Stereo 16:9 Merken Camper finden zufällig in einer Grube einen Toten. Der Mann, Schreiner Thomas Reitmann, starb an einer Kopfverletzung. Da der Fundort nicht der Tatort ist, übernimmt Kommissar Korbinian Hofer den Fall. Er ist dieses Mal auf sich allein gestellt, denn sein Partner Lind ist mit Frau Ortmann auf Fortbildung. Eine Spur führt den Ermittler zu Harry Norden, der gemeinsam mit dem Opfer in der Nähe von Rosenheim einen Safaripark aufbauen wollte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer) Dieter Thomas Heck (Harry Norden) Wolfgang Fierek (Ferdinand Reischl) Marisa Burger (Miriam Stockl) Max Müller (Michael Mohr) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Maren Schumacher (Dr. Ursula Kern) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Holger Gimpel Drehbuch: Nikolaus Schmidt Kamera: Jörg Lawerentz Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12