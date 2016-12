Sky Krimi 10:50 bis 11:40 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 117 Salto mortale D 2008 Stereo 16:9 Merken Ein Wanderer findet an einem Waldrand einen kleinwüchsigen Toten. Auf seinem Handy hat mehrfach eine gewisse Lilja Stern angerufen. Die Frau leitet einen Zirkus, der zurzeit in Rosenheim gastiert, und ist sichtlich geschockt, als sie vom Tod ihres Mitarbeiters erfährt. Für eine Überraschung sorgt Pathologin Dr. Kern: Micky Opitz ist erfroren und erstickt. Ein kniffliger Fall, der viele Fragen bei Hofer und Lind aufwirft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Mikulla (Christian Lind) Karin Thaler (Marie Hofer) Marisa Burger (Miriam Stockl) Max Müller (Michael Mohr) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Maren Schumacher (Dr. Ursula Kern) Joseph Hannesschläger (Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Gunter Krää Drehbuch: Axel Götz Kamera: Erich Krenek Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12