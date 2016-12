Sky Nostalgie 22:55 bis 00:30 Kriegsfilm Die zum Teufel gehen I, E, D, CH 1969 20 40 60 80 100 Merken Der englische Colonel Anderson (Jack Palance) und eine Gruppe vorbestrafter Soldaten werden 1944 bei der Invasion in der Normandie auf ein Himmelfahrtskommando geschickt. Sie sollen einer zweiten Kommandotruppe den Weg ebnen, die den Auftrag hat, im Hinterland eine riesige deutsche Kanone zerstören. - Im Stil des Italo-Western inszeniert, hart und kompromisslos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Curd Jürgens (General von Rylov) Jack Palance (Colonel Anderson) Thomas Hunter (Captain Burke) Claudio Undari (Pvt. Raymond Stone) Wolfgang Preiss (Oberst Ackermann) Helmuth Schneider (Pvt. Sam Schrier) Diana Lorys (Janine) Originaltitel: Battle of the Commandos Regie: Umberto Lenzi Drehbuch: Dario Argento, Rolf Grieminger, Eduardo Manzanos Brochero Kamera: Alejandro Ulloa Musik: Marcello Giombini

