MGM 23:40 bis 01:15 Actionfilm Karate Tiger - Der letzte Kampf USA, HK 1986 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Von einem Verbrecher-Syndikat unter Druck gesetzt, zieht es Karatelehrer Stillwell (Timothy D. Baker) vor, Los Angeles zu verlassen. Sein Sohn Jason (Kurt McKinney), ein glühender Verehrer von Bruce Lee, ist über das feige Verhalten seines Vaters tief enttäuscht. Von nun an trainiert Jason - gegen den Willen seines Vaters - wie ein Besessener. Als er seine Kampfkunst perfektioniert hat, nimmt Jason den Kampf gegen die kriminellen Elemente der Stadt auf. - Martial-Arts-Film mit dem späteren Actionstar Jean-Claude Van Damme in einer Nebenrolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Claude Van Damme (Ivan Kraschinsky) Kurt McKinney (Jason Stillwell) J.W. Fails (R.J. Madison) Kathie Sileno (Kelly Reilly) Tai Chung Kim (Sensei Lee) Kent Lipham (Scott) Ron Pohnel (Ian Reilly) Originaltitel: No Retreat, No Surrender Regie: Corey Yuen Drehbuch: Keith W. Strandberg Kamera: John Huneck, David Golia Musik: Paul Gilreath Altersempfehlung: ab 12

