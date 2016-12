MGM 21:50 bis 23:40 Actionfilm The Hard Corps USA 2006 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Kaum ist der knallharte Soldat Phillip Sauvage (Jean-Claude Van Damme) von einem Einsatz im Nahen Osten heimgekehrt, da wird er für seinen nächsten Auftrag rekrutiert: Tamara Barclay (Vivica A. Fox) engagiert ihn als Bodyguard für ihren Bruder, den ehemaligen Boxchampion Wayne Barclay (Razaaq Adoti), der von einem rachsüchtigen Rapper bedroht wird. - Schnittige Action mit Muckis und markigen Sprüchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Claude Van Damme (Phillip Sauvage) Vivica A. Fox (Tamara Barclay) Raz Adoti (Wayne Barclay) Viv Leacock (Terrell Singletery) Peter Bryant (Kendall Mullins) Adrian Holmes (Cujo) Mark Griffin (Casey Bledsoe) Originaltitel: The Hard Corps Regie: Sheldon Lettich Drehbuch: Sheldon Lettich, George Saunders Kamera: Douglas Milsome Musik: Joseph Metcalfe Altersempfehlung: ab 18