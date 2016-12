MGM 10:25 bis 12:10 Drama Licht im Dunkel USA 1962 Stereo 16:9 SW HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mit 19 Monaten wurde Helen (Patty Duke) blind und taubstumm. Ihre Unfähigkeit, mit der Umwelt zu kommunizieren, hat sie aggressiv gemacht. Die verzweifelten Eltern wenden sich an das Perkins-Institut. Der Erzieherin Annie Sullivan (Anne Bancroft) gelingt es allmählich, an das Mädchen heranzukommen. - Eindringliche Verfilmung der Geschichte von Helen Keller, die später als Autorin bekannt wurde. Oscars für beide Hauptdarstellerinnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anne Bancroft (Annie Sullivan) Patty Duke (Helen Keller) Victor Jory (Arthur Keller) Inga Swenson (Kate Keller) Andrew Prine (James Keller) Kathleen Comegys (Tante Ev) Grant Code (Doktor) Originaltitel: The Miracle Worker Regie: Arthur Penn Drehbuch: William Gibson Kamera: Ernest Caparros Musik: Laurence Rosenthal Altersempfehlung: ab 12