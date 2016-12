Beate Uhse TV 22:35 bis 23:00 Magazin Intimes Deutschland Lange Bretter, scharfe Kurven D 2005 Stereo Merken Auch im zweiten Teil des Tiroler Pistenlaufs präsentiert uns Carmen Rivera wilde Pärchen in bezaubernder Schneelandschaft. Am schönsten sind schließlich die Lockerungsübungen nach einer rasanten Abfahrt. Wir lernen: Die heißeste Jahreszeit ist ein Winter mit Carmen in Tirol. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Intimes Deutschland Regie: Jens Eckhardt Altersempfehlung: ab 18