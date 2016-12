ARD alpha 10:45 bis 11:00 Magazin Anschi, Karl-Heinz & Co. Ein himmlisches Magazin D 16:9 Live TV Merken Als Anschi und Karl-Heinz gerade ihren Dachboden entrümpeln, taucht Franzi auf und erzählt vom neuen Stück in ihrem Schultheater. Anschi ist begeistert und begleitet sie zu den Proben, denn eine Rolle als Engel ist noch frei. Doch bei der Generalprobe schlägt Anschis Herz plötzlich ganz schnell und sie bringt kein Wort mehr heraus. "Du hast Lampenfieber!" weiß Franzi, doch Anschi ist bereits abgehauen und das, obwohl jeden Moment die große Aufführung beginnen soll Derweil wundert sich Karl-Heinz, weshalb die Engel in Pfarrer Schießlers Büchern allesamt so komische Namen tragen, wie "Cherubin" und "Serafin". Außerdem tragen sie weiße Gewänder und haben Flügel am Rücken. Etwas altmodisch, findet Karl-Heinz, schließlich läuft er ja auch nicht den ganzen Tag im Nachthemd herum. Gut, dass Freaky selbst zu diesem Thema ein paar schlaue Sätze beisteuern kann. Zu guter Letzt besucht Anschi ihre beiden finnischen Freundinnen Stephanie und Kristina und lässt sich mit ihnen in einen Weihnachtstraum entführen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Anschi, Karl-Heinz & Co.