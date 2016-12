Animal Planet 19:30 bis 20:15 Dokumentation Sitz, Platz, Aus! Tierische Nervensägen USA 2014 Merken Boo ist ein neugieriges Energiebündel und der Liebling von Pete Moss. Das vierjährige Kapuzineräffchen kam als Baby zu Pete und tut seitdem, was es will: Boo holt die Bilder von den Wänden, bedient sich aus dem Kühlschrank und klaut generell alles, was er kriegen kann. Da der clevere kleine Kerl problemlos Türen öffnet, muss immer alles abgeschlossen sein. Doch trotzdem schafft es der Affe regelmäßig, Petes Tochter zu bestehlen und Kreditkarten durchzureißen. Manchmal wartet er bis Mitternacht, wenn alle im Bett sind, und schlägt dann zu. Und Boo räubert nicht allein - sein bester Kumpel und Mitbewohner ist ein 40-Kilo-Pitbull namens Mack In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bad Dog!