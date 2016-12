Animal Planet 13:25 bis 14:10 Dokumentation Die wilden Weibchen - Geschichten aus der Savanne Kunst der Verführung F 2009 Merken Eine gesunde Portion weibliches Temperament sorgt nicht nur bei uns Menschen hin und wieder für ordentlich Trubel. Gerade in der Tierwelt sind es gerne auch mal die Damen der Schöpfung, die ihren ganz eigenen Weg gehen und sich dabei von keinem noch so Testosteron gesteuertem Artgenossen ungestraft auf der Schnauze herum tanzen lassen. "Die wilden Weibchen" entstand in Zusammenarbeit mit dem Museum für Naturgeschichte in Paris und dokumentiert auf humorvolle sowie unterhaltsame Weise das Leben unterschiedlicher Savannen-Bewohner - von der flinken Geparden-Göre über freche Schimpansen-Frauen bis hin zur wuchtigen Elefanten-Dame. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wildwives of Savannah Lane