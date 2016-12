Animal Planet 10:20 bis 11:05 Dokumentation Die Klapperschlangen-Jäger USA 2012 Merken Schlangenjäger Riley und seine Kollegen stehen mit dem Rücken zur Wand. Finanziell gesehen war die Saison bis dato ein Fiasko, und jetzt bleibt der Truppe nicht mehr viel Zeit, denn die Reptilien verkriechen sich bald in ihre Winterverstecke. Doch die Jungs haben noch ein Ass im Ärmel - einen Deal, den ihr Boss mit einem alten Kumpel ausgehandelt hat: Er und seine Männer dürfen ausnahmsweise auf dem riesigen Grundstück des Landbesitzers jagen. Dort sind sie unter sich und müssen sich nicht mit der Konkurrenz um die Beute streiten. Vor Ort gibt es allerdings eine böse Überraschung: Offensichtlich sind Wilderer in dieser Gegend unterwegs, und so etwas sieht man in Texas besonders ungern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rattlesnake Republic