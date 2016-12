Zee.One 04:00 bis 06:00 Actionfilm Fool N Final IND 2007 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Gauner Rocky soll einen überaus wertvollen, gestohlenen Diamanten von Indien nach Dubai schmuggeln und dort übergeben. Doch Rocky schafft es gerade bis zum dortigen Flughafen, ehe er aus dem Verkehr gezogen wird: Der medienträchtige Diebstahl hat auch mehrere Nebenbuhler auf den Plan gerufen, die nun versuchen, das Juwel in ihre eigenen Hände zu bekommen. So landet der Diamant zunächst bei Mafiaboss Moscow Chikna. Doch sein Rivale JD möchte das Steinchen gern selbst haben. Daher zwingt er den Kleinkriminellen Chobey, der bei ihm eine Menge Schulden abzuarbeiten hat, ihm das Schmuckstück zu besorgen. Chobey holt sich Hilfe bei seiner Nichte Tina, ihrem pfiffigen Freund Raja und dem trotteligen Fahrer Kittu. Doch die vier sind nicht die gewieftesten Spürnasen und stecken alsbald in einem Riesenschlamassel. Tatsächlich gelingt es ihnen trotzdem, an den Diamanten zu kommen. Doch die vier denken gar nicht daran, den Diamanten an JD zu übergeben. Nun wird es erst richtig ungemütlich. Superstar Shahid Kapoor übernimmt die Hauptrolle in diesem kunterbunten und rasanten Verwirrspiel, das lose auf Guy Ritchies Publikumserfolg "Snatch - Schweine und Diamanten" mit Brad Pitt basiert. Kapoor absolvierte eine Tanzausbildung, ehe ihn ein Besuch am Set eines Werbespots mit Shah Rukh Khan, Kajol und Rani Mukherji in die Filmwelt katapultierte, als man ihn spontan vom Fleck weg für den Dreh engagierte. An Kapoors Seite agieren hier zudem die beliebten Filmstars Sunny Deol und Vivek Oberoi. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shahid Kapoor (Raja / Rahul) Ayesha Takia (Tina Chobey) Vivek Oberoi (Lucky) Sunny Deol (Munna) Sameera Reddy (Payal) Jackie Shroff (Gunmaster G9) Paresh Rawal (Chobey) Originaltitel: Fool N Final Regie: Ahmed Khan Altersempfehlung: ab 16