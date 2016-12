National Geographic Wildlife 22:35 bis 23:25 Dokumentation Animal Fight Club Warzenschweine, Flusspferde und Dachse GB 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Erleben Sie hautnah die härtesten Kämpfe von Tieren, die an Land leben: u.a. Vom fehlgeschlagenen Versuch eines Dachses, seine Jungen zu füttern, über ein Flusspferd, das seine Familie in einen Kampf um Leben und Tod verteidigt, bis zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung um die Vorherrschaft in einer Gruppe wilder Truthähne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animal Fight Club

