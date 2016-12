National Geographic People 22:30 bis 23:10 Dokumentation Reisefieber Highlights der Reise AUS 2013 2016-12-11 03:50 Stereo 16:9 HDTV Merken In Staffel 4 stellt die Serie "Reisefieber" zahlreiche spannende Destinationen in Asien und der Südsee vor, darunter Taiwan, Neukaledonien, Papua-Neuguinea und Indonesien. Alle diese Ziele bieten derartig viel Sehenswertes, dass unmöglich alles in den einzelnen Folgen untergebracht werden kann. Die vorliegende Episode zeigt nun die Highlights all dieser Inseln und Meere, die mit ihrer atemberaubenden Natur und ihren zum Teil uralten Kulturen zu den faszinierendsten Regionen der Erde gehören. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Travel Bug

