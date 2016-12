Disney Cinemagic 13:35 bis 14:00 Filme Toy Story - Mögen die Spiele beginnen USA 2014 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bonnie besucht einen Freund und da dürfen Woody, Buzz, Rex und Trixie natürlich nicht fehlen! Vor Ort lernen sie eine Gruppe von Actionfiguren kennen, die sich als nicht ungefährliche Dinosaurier entpuppen und sich "Battlesaurs" nennen. Die Situation wird zunehmend bedrohlich und Trixie und Rex finden bald heraus, dass Woody und Buzz sich in der Gewalt der Saurier befinden! Nun ist es an Dinodame Trixie, ihre Freunde zu befreien. Wird sie die bösen "Battlesaurs" besiegen können? Und wie kommen sie zurück zu Bonnie? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Toy Story: That Time Forgot Regie: Steve Purcell