Disney XD 22:40 bis 23:00 Trickserie Avengers - Gemeinsam unbesiegbar Einer dieser Tage... USA 2014 Dolby 16:9 HDTV

Iron Man schließt sich Captain America, Thor, Hulk, Hawkeye, Black Widow und Falcon an, um mit vereinten Kräften die Superschurken zu bekämpfen, denen ein Superheld alleine einfach nicht gewachsen wäre. Gemeinsam müssen sie den gefährlichsten Bösewichten der Welt unter der Führung von Red Skull die Stirn bieten. Die Superhelden trainieren und leben gemeinschaftlich in ihrem neuen Hauptquartier, dem Avengers Tower. Egal, ob Dr. Doom versucht, Asgard zu erobern, Attuma mit der Armee von Atlantis in New York einmarschiert oder Dracula seine Vampir-Horden auf die Welt loslässt: Die Avengers können nur gewinnen, wenn sie zusammenarbeiten - auch wenn das aufgrund ihrer Unterschiedlichkeit nicht immer einfach ist.

Originaltitel: Marvel's Avengers Assemble Regie: Jeff Allen Drehbuch: Jacob Semahn Musik: Kristopher Carter, Michael McCuistion, Lolita Ritmanis Altersempfehlung: ab 12