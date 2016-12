Disney XD 13:45 bis 14:05 Trickserie STAR WARS Die Droiden-Saga: Mission nach Mos Eisley Folge: 10 USA 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken Während C-3PO in einem Pendler-Shuttle nach Tatooine eilt, begegnet er einem kleinen Jungen, der alles idealisiert, was mit der Rebellen-Allianz zu tun hat. Als er entdeckt, daß der Junge eine Sammelkarte von der Rebellen-Legende Hera Syndulla bei sich trägt, erinnert sich 3PO an ein aufregendes Abenteuer, das er mit R2-D2 und der Rebellen-Crew erlebte: Hera, Kanan, Zeb, Sabine und Chopper. Als C-3PO in Mos Eisley ankommt, führt ihn seine verzweifelte Suche nach R2 in die berühmte Mos Eisley Cantina... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lego Star Wars: Droid Tales Regie: Michael Hegner