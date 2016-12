Silverline 07:25 bis 08:50 Thriller Graceland PHI 2012 20 40 60 80 100 Merken Der junge Familienvater Marlon Villar arbeitet seit Jahren als Chauffeur für den korrupten und moralisch pervertierten Politiker Manuel Chango. Als er eines Tages Changos Tochter gemeinsam mit seiner eigenen Tochter von der Schule abholt, werden die drei von einem Kidnapper überfallen und es kommt zur Katastrophe: Der Entführungsversuch geht vollkommen schief und Marlon muss hilflos mit ansehen, wie statt der Politikertochter irrtümlich sein eigenes Kind gekidnappt wird. Als einziger Zeuge der Entführung und Angehöriger der mittellosen Unterschicht gerät Marlon schnell selber in den Verdacht, etwas mit der Entführung zu tun zu haben. Hilfe hat er von niemandem zu erwarten - auf sich allein gestellt versucht er verzweifelt, das Leben seiner Tochter zu retten, doch immer weiter werden alle Beteiligten samt Familien in eine Abwärtsspirale aus Lügen und Täuschungen gezogen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ella Guevara (Elvie Villar) Marife Necesito (Mrs. Marcy Changho) Dido De La Paz (Detective Ramos) Archie Adamos (JoeJoe) Leon Miguel (Visel) Arnold Reyes (Marlon Villar) Menggie Cobarrubias (Mr. Manuel Changho) Originaltitel: Graceland Regie: Ron Morales Drehbuch: Ron Morales Musik: Adam Schoenberg, Steven Schoenberg Altersempfehlung: ab 12

