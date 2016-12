National Geographic 22:40 bis 23:35 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Tödliche Verspätung CDN 2004 2016-12-11 02:40 Stereo 16:9 Merken 25. Januar 1990, New York: Eine Boeing 707 der kolumbianischen Luftfahrtgesellschaft Avianca befindet sich im Anflug auf den John F. Kennedy International Airport. Der Flughafen ist in dichten Nebel gehüllt. 77 Minuten kreist die Maschine mit 158 Menschen an Bord in der Luft. Dann versiegt der Treibstoff - und die Boeing stürzt ab. 73 Menschen sterben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Andy Velasquez (Mauricio Klotz - Co-Pilot) Peter Nelson (Laureano Caviedes - Captain) Scott McCulloch (New York Controller 2) Jarrod MacLean (New York Controller 1) Jason Faulkner (New York Controller 3) Patrick Garrow (DC Controller) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: Michael Jorgensen Drehbuch: Michael Jorgensen Musik: Benoît Jarlan, Anthony Rozankovic

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 299 Min. Das Supertalent

Show

RTL 00:00 bis 02:15

Seit 119 Min. Vier Brüder

Actionfilm

Sat.1 00:00 bis 02:00

Seit 119 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 99 Min.